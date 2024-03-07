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Gündem CHP'li Özel ortakları için her yolu deniyor! Burcu Köksal DEM konusunda ne demek istedi?
Gündem

CHP'li Özel ortakları için her yolu deniyor! Burcu Köksal DEM konusunda ne demek istedi?

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:34:00 - 2024-03-07 19:40:07

CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın "DEM Parti hariç kapımızı herkese açık" sözlerine bu sefer de "talihsizlik" yorumu yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, partisinin mitinginde terör sözcüsü DEM'e tepki göstererek, "DEM Parti hariç kapımızı herkese açık" dedi.

İttifak ortaklarından çekinen Özgür Özel dün yaptığı açıklamasında "Köksal ile görüştüm, bir sürç-i lisan olmuş" ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal ise Özel'i yalanlayarak, Barış Yarkadaş'a "Sözlerimin arkasındayım. Bir dil sürçmesi değildi" şeklinde açıklama yaptı.

İttifak ortaklarını incitemeyen Özgür Özel bugün de Bilecik'te konuştu.

Lafı eveleyip geveleyerek içi boş konuştu!

Köksal'ın sözlerine bu sefer "talihsizlik" değerlendirmesinde bulunan Özel, şöyle konuştu:
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Türkiye’deki 81 ilde ve seçime girdiğimiz bin 150'nin üzerindeki seçim çevresindeki belediye başkanlarımızın tamamının imzalayacağı bir taahhütname bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi. Dün Afyon’da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabii bir takım fırsatçılarda bunun üzerinde uzun süre tepindiler. Ama dünden bugüne olacak bir şey değil aylardır süren bir hazırlık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor.

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