CHP’li Oran: "Herkesle barışık olarak çalışacağız"

Resmi olmayan 31 Mart yerel seçimini kazanarak Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran,"Çeşmeliler’in yüzünü güldürmek için geldim. Herkesle barışık olarak çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi seviyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre; Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran 14 bin 425 oy alarak seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı adayı Mustafa Cenger 11 bin 271 oy, bağımsız aday Esen Fatma Kabadayı Whiting ise 617 aldı.

Seçim sonuçlarını CHP İlçe Örgütü’nde takip eden Oran, sonuçlar belli olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Mazbatamı aldıktan sonra yapacağım ilk iş en az oy aldığım TOKİ’ye hizmet götürmek olacak" dedi.

Herkese daha çok iş, daha çok aş için başkan olduğunu vurgulayan Oran, "Çeşmeli’nin yüzünü güldürmek için geldim. Herkesle barışık olarak çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi seviyoruz. Çeşme; ’o yabancı’ dedikleri Ekrem Oran’ın evi, Çeşmeliler de ailesi. Ben, Türkiye sınırları içinde yaşamaktan gurur duyan, ay yıldızlı bayrağın altında yaşamak için ölüme hazır olan Ekrem Oran’ım" diye vurguladı.

Seçim sonuçları belli olduktan sonra CHP İlçe binası önünde toplanan vatandaşlar, bandonun çaldığı müzik eşliğinde Zeybek oynayarak seçim coşkusunu doyasıya yaşadı. Seçim sonucunu öğrenerek Çeşme’ye gelen yüzlerce araçlık konvoy, Çeşme çarşısını dolduran coşkulu kalabalığın arasından zorlukla geçti. Çeşme çarşısındaki binlerce kişi; bando eşliğinde, sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda bandonun ve seçim araçlarının çaldığı şarkılarla coşan binlerce kişi, şarkılara eşlik ederek dans ederken, gençlerin yaktığı meşaleler Cumhuriyet Meydanı’nı aydınlattı.