  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!

Batı’nın ‘manşet silahı’ devrede! Propaganda metinleri ile ne amaçlanıyor?

Gram altın zirveden bayrak sallıyor! İslam Memiş çok net rakam verdi

Togg yaptı yine yağacağını! Müthiş 2023 hamlesi

Sipariş sonrası tekrar gündem oldular! İşte M-1 Abrams ve Leopard 2 tankların özellikleri...

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Savaşın yeniden alevlenmesi an meselesi! Abdullah Ağar Rusya gelişmesini duyurdu: Türkiye vermeyecek

Afrika ülkelerine çok sayıda kıta dışı aktörlerden diplomatik çıkarma! Peş peşe ziyaretler dikkat çekti

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı

Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini açıkladı
Gündem CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem kaçak villa yaptı kaçaktan yakındı
Gündem

CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem kaçak villa yaptı kaçaktan yakındı

CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem; kaçak yapıları yıkamadığını söyledi, suçu imar barışına attı. Ancak CHP'li Erdem, 5 yıl önce yıkılan 7 milyonluk kaçak villasından hiç söz etmedi. Erdem, skandalın kamuoyuna yansımasının ardından yıkılan villa için "Benim değil, kayın biladerimin" demişti. Erdem'in kayınbiraderinin ise belediye şoför olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 15:46:00 -
CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem kaçak villa yaptı kaçaktan yakındı

Bursa'da 2019 yılında 7 milyon değerinde kaçak villa yaptırdığı ortaya çıkan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, dün bir basın toplantısı düzenleyerek kaçak yapılarla etkin bir mücadeleye girdiklerini ancak bunu başaramadıklarını söyleyerek "İmar affı" yasasına ve hükümete serzenişte bulundu.

7 milyon TL'lik kaçak villa

Nilüfer İlçesi Hasanağa bölgesinde bulunan ve imara kapalı olan Baraj havzasında bin 700 dönümlük arazi satın alan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, bu araziye 2018 yılında tam 7 milyon TL harcayarak şatoya benzer kaçak bir villa yaptırmıştı. Nilüfer Belediyesi de o kaçak villanın kapısına kadar asfalt yol yapmıştı.

"Benim değil, kayın biladerimin"

Erdem, skandalın kamuoyuna yansımasının ardından yıkılan o villa için "Benim değil, kayın biladerimin" demişti. Erdem'in kayınbiraderinin ise belediye şoför olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

 

Aradan geçen 4 yılın ardından bir basın toplantısı düzenleyerek "itiraf" niteliğinde açıklamalar yapan CHP'li Erdem, "Hükümetler gelip imar barışı haberlerini çıkarıyorlar. Her yıl bir imar barışı çıkıyor. 10 yerde yıkım çalışmamız var. 5 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alacak. Biraz da İdari Mahkemesi'ni sorgulayın. Bir tane kaçak bina yapılmasına izin vermeyelim. Ben itiraf ediyorum, ben bununla mücadele etmeye yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum" dedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23