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Gündem CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap
Gündem

CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap

CHP'li Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteci Zafer Şahin'in kendisine verdiği cevapla adeta donakaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 17:32:00 -

CHP'li Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteci Zafer Şahin'in canlı yayında kendisine verdiği cevapla adeta donakaldı.

Zafer Şahin, CHP'li Gezici'ye, "Siz bana şunun cevabını verin asıl Murat Bey. Siz memlekette yoksulluk sınırını 20 bin lira olarak açıklayıp, çalışanına 10 bin lira veren insansınız. Siz kendi kendinizi tekzip ediyorsunuz sürekli. Madem memlekette yoksulluk sınırı 20 bin lira, niye 10 bin lira veriyorsunuz insanlara Murat Bey? Bu haksızlık değil mi? Bu mantıkla öyle oluyor." dedi.

Şahin, sözlerinin devamında, "Murat Bey, yine bir sosyal medya bilgisiyle, izleyicilere bir iddiada bulundu. Dedi ki; 'Kredi Yurtlar Kurumunda yüzde 80 zam yapıldı.' Henüz yapılmadı ama yapılacak Murat Bey, ben size sağlam bilgi vereyim. Henüz yapılmadı. Yapılan şu; depozito ücretlerine zam yapıldı. Öğrenciler her yıl yurda girerken bir depozito ücreti veriyor, ona zam yapılacak. Arkasından da bir zam gelecek, evet. Fakat aynı zamanda bu öğrencilere bugün, önlisans ve lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisansa 1200 lira, doktora öğrencilerine ödenen 2550 liralık burs ücretleri de artırılacak. Yani devletin öğrenciye verdiği o burs katkısı rakamları da ciddi şekilde artırılacak. Şimdi o 'yüzde 80 zam yapıldı' dediğiniz devlet yurtlarında devlet öğrenciyi hem barındırıyor, hem kahvaltı, akşam yemeği veriyor. Bu örnekleri şundan anlatıyorum; devlete vurmak işin en kolayı. Asgari ücreti eleştirmek işin en kolayı." ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin, "Bu devlet size de lazım Murat Bey, bu devlet bana da lazım." dedi.

 

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Yorumlar

TC Bursa

Zafer bey gazeteciliği bırakıp,akp de görev yapsa daha iyi olur.
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