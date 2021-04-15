CHP'li Murat Emir öyle bir soru sordu ki.. 'Bakan Koca'yı neresi ile dinledi?' yorumlarına sebep oldu!

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Tele-1 canlı yayınında İsmail Dükel'in konuğu oldu. Artan koronavirüs vakalarının konuşulduğu programda, CHP'li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamaları detayları ile takip ettiğini iddia etti.

'65 yaş üstü vatandaşımızın yüzde kaçı aşı olmuş acaba?'

"Dün ben bu soruyu TBMM'de sordum ama cevabı yok." diyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sayın Bakan bir basın toplantısı yaptı. Uzun bir toplantıydı. Önemli veriler açıkladı. Ben de onlar üzerinde çalıştım." ifadesini kullandı. Hayatını kaybeden sayısını da fazla veren CHP'li Emir, "Eğer Türkiye'de günde 300 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybediyorsa onların 4'te biri 65 yaşın üzerinde. Peki hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşımızın yüzde kaçı aşı olmuş acaba?" diye sordu.

Bakan Koca detayları ile anlatmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzerinde çok çalıştığını iddia eden Murat Emir'in değindiği basın toplantısında bu sorunun cevabını detaylşarı ile vermişti. Aşılama işleminin verilerini paylaşan Bakan Koca, "65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşlarımız için 1 Ocak itibari ile 17.7. Şimdi ise %8.2. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4. Sağlık çalışanlarına baktığımızda ise toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu." ifadelerini kullanmıştı.

Tanınmış kişileri aşı olarak özendirmeye davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasının ilgili bölümüne şöyle devam etmişti:

"Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 oranında. Ocak ayından itibaren 65 yaş üstü oranı %70'ten, yüzde 39'a, sağlık çalışanlarında ise bu oran %1.1 iken şuan %0.15'e indi. Aşılama, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına, daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını görüyoruz. Bu yüzden de toplum içinde tanınmış kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum."