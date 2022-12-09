CHP’li Murat Bakan, Şehit Savcı Kiraz’ın katili DHKP-C’li teröristi anma töreninde!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sosyal medyada Türk Polis Teşkilatı aleyhine yürüttüğü kirli algı oyunlarının işbirlikçisi olduğu tespit edilen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. FETÖ’cü teröristler ile birlikte Türk Emniyet Teşkilatı’nı hedef alan Bakan’ın, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katillerinden olan DHKP-C’li terörist Bahtiyar Doğruyol’u anma eylemine katıldığı ortaya çıktı.

DTCF’DE TERÖRİST ANMA TÖRENİ

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde PKK ve işbirlikçi diğer marjinal gruplar tarafından düzenlenmek istenen Bahtiyar Yayla’yı anma töreni, milliyetçi öğrenciler ile terör örgütü yandaşları arasında kavga çıkmasına neden olmuş ve üniversite karışmıştı.

DTCF’DE TERÖR ESTİREN İSİM

DTCF’deki olayları organize eden Osman Gürsel Şahin isimli öğrenci görünümlü örgüt yandaşının ise okulda bu kadar rahat davranmasının ardında siyasi destek olduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Okulda öğrenci görünümünde istediği gibi gezen, terör örgütlerinin propagandasını yapan Şahin’in kasten yaralamadan ve terör örgütü propagandası yapmak gibi pek çok suç kaydı da mevcut.

DTCF’de terör estiren, güvenlik ve öğrencilere saldıran Osman Gürsel Şahin’in, terör propagandası faaliyetlerini yürütmek için okuldan mezun olmadığı, bilerek sınıf uzattığı da anlaşıldı.

ARKASINDAKİ İSİM MURAT BAKAN ÇIKTI

MLKP terör örgütünün propagandasını yapma suçundan da kaydı bulunan sözde DTCF öğrencisi Şahin’in en büyük destekçisinin ise Murat Bakan olduğu ortaya çıktı.

Okulda terörist Bahtiyar Doğruyol için yapılan anma törenini organize eden ve okulun içinde her tarafa teröristin fotoğraflarını asan şahsın başı sıkıştıkça CHP’li vekilleri aradığı anlaşıldı.

Bakan’ın, öğrenci görünümlü provokatörü sık sık üniversitede ziyaret etmesi ve düzenlediği eylemlere bizzat katılması okuldaki öğrencilerin de tepkisini çekmişti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE BASKI YAPMIŞLAR

DTCF’de yaptığı terör propagandası yüzünden defalarca okul yönetimi tarafından hakkında soruşturma açılan öğrenci görünümündeki provokatörün okuldan atılmasını ise her defasında CHP’li milletvekilleri önlemiş.

Terörist Bahtiyar Doğruyol’un anma töreni esnasında karışan DTCF’ye gelen CHP milletvekilleri Murat Bakan ve Murat Emir, fakülte dekanının odasını basarak Şehit Savcı Kiraz’ın katili için anma töreni düzenleyen gruba yapılan müdahalenin durdurulması için üniversite yetkililerini tehdit etmişti.