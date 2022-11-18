CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

CHP'li Bakan, Menzil tarikatını öne sürdüğü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Baş polislerin komiser yardımcısı olması lazım. Hepsi deneyimli. FETÖ gittiğinde bu teşkilatın yükünü onlar çekti. Şu an polisleri ikiye bölüyorsun eski polis, yeni polis diye. Sen Jandarma Teşkilatı’ndaki Kurtoğlu ve Menzil yapılanmasını anlat, cemaat konuşacaksan. Komuta kademesinde Kurtoğlu, aşağıda Menzil yapılanması. FETÖ’cüler Menzil'in içinde nasıl saklanıyorlar onu anlat.

Bakan Soylu, CHP’li Murat Bakan’ın sözlerine şöyle tepki gösterdi:

FETÖ’cülerden çok iyi bilgi alıyorsun. Tam bir FETÖ ağzısın. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in adamısın. Cevheri Güven’in elemanı.