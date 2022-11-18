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Gündem CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı
Gündem

CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın Emniyet Teşkilatı ile ilgili sözlerine, "FETÖ’cülerden çok iyi bilgi alıyorsun. Tam bir FETÖ ağzısın. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in adamısın. Cevheri Güven’in elemanı.” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 23:14:00 - 2022-11-18 23:36:44
CHP'li Murat Bakan haddi böyle aştı! Menzil Tarikatı üzerinden Bakan Soylu'yu hedef aldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda,  CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

CHP'li Bakan, Menzil tarikatını öne sürdüğü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Baş polislerin komiser yardımcısı olması lazım. Hepsi deneyimli. FETÖ gittiğinde bu teşkilatın yükünü onlar çekti. Şu an polisleri ikiye bölüyorsun eski polis, yeni polis diye. Sen Jandarma Teşkilatı’ndaki Kurtoğlu ve Menzil yapılanmasını anlat, cemaat konuşacaksan. Komuta kademesinde Kurtoğlu, aşağıda Menzil yapılanması. FETÖ’cüler Menzil'in içinde nasıl saklanıyorlar onu anlat.

Bakan Soylu, CHP’li Murat Bakan’ın sözlerine şöyle tepki gösterdi:

FETÖ’cülerden çok iyi bilgi alıyorsun. Tam bir FETÖ ağzısın. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in adamısın. Cevheri Güven’in elemanı.

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Yorumlar

Bu adam şizofreni deyil kesinlikle yurt dışı kumandalı

Cok filim seyrediyor yakında kurtoglu filimden etkilenir isimde verir. Kurto glu TAKMA ismi Ali Yılmaz kampdan gitti adam kurtardı diye. Yuh bir millet vekiliyim deyip tecrübeli polis abilerimize rutbe vermek yeni gelen gençlere amirlik yapmasada abilik yapacaklar kesinlikle. Mason agzı bunlar kollu kuvvetlere tamamen bakan dahil iftira. Sırada hangi tarikat var siyonistlere direk hedef yapıp mason söylemi ile müslüman halkı zıtlaştırmak.

ERMAN

Meyva veren ağaç taşlanır. Siz gebersenizde menzilin yolu bellidir. Tarikatı ali NAKŞİDİR. Fetocular saklanmıyor. Sizin partide fuhuş kaseti işleri ile uğraşıyorlar. Ke Mala sorun o size iyi anlatır. Çoook tecrübelerin.
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