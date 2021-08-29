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CHP'li Muhittin Böcek'in acı günü

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:26:00 -
CHP'li Muhittin Böcek'in acı günü

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek vefat etti. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Şadi Böcek'in akciğerlerine emboli atması sonucu Covid Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.

Geçen sene ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü sıralarda ağabeyi Şadi Böcek'in kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

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