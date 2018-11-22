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CHP'li Muharrem İnce'den güldüren 'Diriliş Ertuğrul' gafı!

TRT İstanbul Radyosu'nun telefonlarında çalan TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğini AK Parti müziği sanan CHP'li Muharrem İnce güldüren bir gafa imza attı. Benzer twiti İYİ Partili Lütfü Türkkan da atarak rezil oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:27

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından çarpıcı bir gafa imza atan CHP'li Muharrem İnce, TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğini AK Parti müziği ilan etti. 

Hesabından yorumda bulunan CHP'li İnce "Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin :)" yorumuyla güldürdü.

İYİ Partili isim de aynı 'gazel'i okudu

Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğini AK Parti müziği sanan İYİ Partili Lütfü Türkkan da aynı twiti atarak rezil oldu.

Twitter'da paylaşım yapan Türkkan "TRT İstanbul Radyosu'nu arayın. Sizi karşılayan melodiye dikkat edin. 0212 2321200. Ak Parti’nin seçim müziğini devletin kurumunda kullanacak kadar pervasızlaştı TRT’yi babasının çiftliğine çeviren Genel Müdür." ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:27
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. TRT İstanbul Radyosu

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