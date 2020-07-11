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Gündem

CHP'li Muharrem İnce'den Ayasofya açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya'nın Türkiye sınırları içinde olduğunu ve buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülkenin karışamayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 00:42:00 -
CHP'li Muharrem İnce'den Ayasofya açıklaması

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya ile ilgili açıklama yaptı.

İnce, "Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez." dedi.

İnce'nin mesajını paylaşan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliğine dikkat çekerek, "Aferin İnce... Ama Ekrem'den papara işiteceğin kesin. Galiba Ekrem, 'Yunanistan karışabilir' diyor da..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweetler:

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