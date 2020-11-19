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Gündem CHP'li Milletvekili Gürsel Erol koronavirüse yakalandı
Gündem

CHP'li Milletvekili Gürsel Erol koronavirüse yakalandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 02:18:00 -
CHP'li Milletvekili Gürsel Erol koronavirüse yakalandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

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