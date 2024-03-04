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Gündem CHP’li Mersin'de rezalet! ‘Aday’a kızdılar ağaca kıydılar
Gündem

CHP’li Mersin'de rezalet! ‘Aday’a kızdılar ağaca kıydılar

Yeniakit Publisher
2024-03-04 10:58:00 -
CHP’li Mersin'de rezalet! ‘Aday’a kızdılar ağaca kıydılar

Üç-beş ağacın sökülmesini bahane ederek ülkeyi yangın yerine çeviren CHP’lilerin maskesi düştü. Aday gösterilmediği için 31 Mart seçimlerine bağımsız girme kararı alan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın seçim ofisi önündeki yıllanmış karabiber ağacı kesildi. Taraflar ağacın kesilmesi ile ilgili birbirlerini suçladı.

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Konu doğadan açıldığında mangalda kül bırakmayan ve Gezi’de 3-5 ağacı bahane ederek ülkeyi yangın yerine çeviren CHP’lilerin maskesi bir kez daha düştü. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan çizik yiyen ve seçimlere bağımsız girme kararı alan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın seçim ofisinin önündeki yıllanmış ağaçlar katledildi. Babil mahallesinde yetişmesi yıllar alan karabiber ağaçlarının elektrikli testere ile kesildiği ortaya çıktı. Mersin’i ayağa kaldıran Tarhan, saldırının kendisine yönelik bir provokasyon olduğunu belirterek suçu CHP teşkilatlarına attı. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ise harekete geçeceği öğrenildi. Konuyla ilgili akit’in ulaştığı Büyükşehir yetkilileri, yetişmesi yıllar alan ne en az çeyrek asrı devrin karabiber ağaçlarının kesilmesinin asla kabul edilemeyeceğini ve faillerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. CHP’nin teşkilatlarında yaşanan kaoslar ve son olarak ağaçların kesilmesi, “filler tepişir çimenler ezilir” sözünü akıllara getirdi.

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