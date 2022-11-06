CHP'li Mersin Büyükşehir’de HDP'den eş başkan! PKK’lı kaynayan belediyede şok iddialar…
HDPKK ile olan ittifakın diyeti sonucu belediyeyi adeta Kandil'e çeviren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in belediyeyi HDP'li Fatma Kurtulan ile ortak yönettiği iddia edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personelin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a yazdığı mektup okuyanları şok etti.
CHP’nin HDP ile olan gönül bağı, CHP’li belediyeleri PKK’nın istihdam merkezi haline getirdi. Kandil’de eğitim almış teröristlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlatıldığı iddiaları sonrası peş peşe gelen tutuklama haberleri gözleri Mersin’e çevirdi.
VAHAP SEÇER’İN FATMA KURTULAN’LA YETKİLERİ ORTAK MI?
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’a mektup yazan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir personel, belediyedeki PKK yapılanmasını gözler önüne serdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Vahap Seçer ve HDP’li Fatma Kurtulan tarafından ortaklaşa yönetildiğini iddia eden kadın personelin mektubunda PKK’lı olmayan belediye çalışanlarına mobbing uygulandığını iddia edildi.
CHP’LİLERE DE MOBBİNG VAR
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde PKK ile yakınlığı olmayan herkesin mobbinge uğradığını iddia eden belediye personeli, CHP’li olan personelin bile baskılardan bunaldığını dile getirdi.