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Siyaset CHP'li Mehmet Seven'den CHP'li Bilecik Belediyesi'ne 'rüşvet' tepkisi
Siyaset

CHP'li Mehmet Seven'den CHP'li Bilecik Belediyesi'ne 'rüşvet' tepkisi

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet alındığını söyleyen CHP'li Mehmet Seven, "Hocam sende mi yolsuzluğa bulaştın değer mi? Bizim CHP’li başkanlara ne oluyor? Partimize oy kaybettiriyorsunuz bunların hepsini görevden alacaksın partiden atacaksın." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 22:52:00 -
CHP'li Mehmet Seven'den CHP'li Bilecik Belediyesi'ne 'rüşvet' tepkisi

CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiaları parti içerisinden bir isim olan ve CHP’den belediye başkan aday adayı olan Mehmet Seven tarafından gündeme getirildi.

 

CHP'li Seven'den Bilecik Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiası

Bilecik’in tanınmış simalarından eski milletvekili ve belediye başkanı, CHP’li Mehmet Seven, Bilecik Belediyesi’nde rüşvet alındığına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Mehmet Seven, Bilecik Belediyesi iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın önderliğinde kamuoyunda ‘İstanbul ekibi’ olarak anılan grubun yaptığı iş ve görüşmelerden kötü kokular geldiğini öne sürdü.

CHP'li başkanlara 'rüşvet' tepkisi

Mehmet Seven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikkat çekici iddiaları gündeme taşırken, şu ifadeleri kullandı:

“Hocam sende mi yolsuzluğa bulaştın değer mi? Bizim CHP’li başkanlara ne oluyor? Partimize oy kaybettiriyorsunuz bunların hepsini görevden alacaksın partiden atacaksın.

Evladım bu park vakıflarınmış. Dava devam ediyormuş, kafana göre hareket etme mahkeme sürüyorsa arazi vakıf üzerinde kalırsa bu paralar ne şekilde ödenir bilemem. Beklet mahkeme neticede ne karar verecek.

‘Müteahhitlerden rüşvet alındığı söyleniyor’

Bilecik’e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden kurum müdürlerinden ve Bilecik’te inşaat yapan müteahhitlerden rüşvet istendiği ve alındığı söyleniyor. Bu iddialar doğru mu?

İstanbul ekibi Selçuk Erdağı’nın başında olduğu İstanbul ekibi kimlerden oluşuyor? Bu ekip kime bağlı? Çok pis kokular geliyor. Kimlerle buluşuyorlar, iddialar çok kötü. Bilecik içinde çok yaygın iddialar var”

Millet İttifakı’nda tansiyonu yükseltmişti

Öte yandan, Mehmet Seven’in geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan açıklamaları Bilecik gündemine damga vurmuş ve Millet İttifakı’nda tansiyonu yükseltmişti. İYİ Parti kanadından gelen sert tepkiler sonrası CHP İl Başkanı Metin Yaşar ile İYİ Parti İl Başkanı Halil Şahin bir araya gelerek ortak basın açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları vermişti.

Kaynak: Bilecik Haber

 

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