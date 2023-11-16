CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan çok sert Hamas çıkışı! 'Allah'tan korkun vicdansızlar'

Hamas'a "terör örgütü" diyen muhalefet partisi liderlerine CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan tepki geldi.

Bekaroğlu yaptığı paylaşımda Hamas'ın "Filistin’in Kuvayi Milliyesi" olduğunu belirtti.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna "soykırım" niteliğinde saldırılarla karşılık veren İsrail bebekleri, çocukları ve kadınları hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki zulme Kassam Tugayları karşılık vererek ümmetin izzetini ayakta tutarken, Türkiye'de ise muhalefet Kassam Tugayları'nı "terörist" olmakla itham ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas'ın 'terör örgütü' değil 'mücahit' olduğunu vurgularken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal açıklamalar gelmişti.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail ile Hamas'ı bir tutmuştu

Akşener, "Netanyahu’ya gösterdiğiniz tavrı Hamas’a da gösterin" diyerek Hamas'ın 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istedi.

Özgür Özel ise "Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır" açıklamasında bulundu.

'Allah'tan korkun vicdansızlar'

CHP'li Mehmet Bekaroğlu yaptığı açıklamada Hamas'ın Filistin’in Kuvayi Milliyesi olduğunu belirtti.

Bekaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

Hadi oradan; Hamas terör örgütüymüş, İsrail, 5 bini çocuk 12 bin Filistinliyi katlederek ayıp ediyormuş ama bu işi başlatan Hamas’mış.

Allah’tan korkun vicdansızlar!

Hamas, Filistin’in 'Kuvayi Milliyesi'dir, Müdafaa-i Hukuk örgütüdür.

İşgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak, halkının canını, malını, şerefini korumak için savaşanlara başka ne denilebilir?