CHP’li medyanın başörtülü memur düşmanlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ yolculuğuna hazırlanırken, CHP’ye yakın medya kuruluşları sadece başörtülü oldukları için kamu görevlilerini yalan haberlerle hedefe koymaya devam ediyor.

CHP’li Belediye Başkanı: Solcu olmak yanlış yapma hakkı vermez

Milat’tan Neşat Gündoğdu’nun haberine göre, Mahmudiye Hastanesi Müdürü Erman Atalar’ın işe gelmemesi nedeniyle hakkında disiplin işlemi başlatıldığını buna misille olarak kaymakamın eşini hedef aldığını belirten Başkan İshak Gündoğmuş, Erman Atalar’ın kendisine daha önce geldiğini ve “Ben sosyal demokratım, solcuyum” dediğini belirterek, “Tamam öylesin ama o sana yanlış yapma özgürlüğünü vermiyor.” dediğini aktardı.

Sözcü gazetesi, iftira ve karalamada sınır tanımıyor

Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han’ın Mahmudiye Devlet Hastanesi’nde görevli eşi Kübra Han’ı Kaymakamlıktaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde görevlendiren hastane yönetiminin kararını görmezden gelen Sözcü Gazetesi, görevlendirme yapılan yerdeki çalışmasını dikkate almadan Kaymakamın eşi Kübra Han’ı bankamatik memurluğuyla suçlamasını CHP’li Mahmudiye İlçe Belediye Başkanı İshak Gündoğan “iftira bu” diyerek yalanladı.

Eskişehir Valiliği de solak medyayı yalanladı

Sözcü gazetesinin haberine bir yalanlama da Eskişehir Valiliğinden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "14 Kasım 2021 tarihinde bazı medya kuruluşlarınca yer verilen "Kaymakamın işe gelmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü." başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Görevlendirme işlemi yapılmamıştır”

Ayrıca Valilik, "İlgili haberlerde başka bir ilçeye güya sürüldüğü iddia edilen Mahmudiye Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar ile ilgili herhangi atama ya da görevlendirme işlemi yapılmamıştır." açıklamalarında bulundu

"Herhangi bir şikayet bulunmamaktadır”

Valiliğin kamuoyunu bilgilendirmesinde, "Mahmudiye Kaymakamının eşi görevli bulunduğu SYDV’da kurumundaki mesaisine düzenli olarak riayet etmekte olup işini aksattığına dair herhangi bir şikayet bulunmamaktadır." diye belirtildi.