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CHP’li meclis üyesinin bisiklete bindiği için eleştirdiği Başkan Aydın’dan ders gibi cevap

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kendisini bisiklete bindiği için eleştiren CHP’li belediye meclis üyesine, “CHP’li arkadaşlar çağdaşlıktan bahsediyor, bisiklete binmeyi eleştiriyor.

03 Eylül 2019 Salı 16:05
CHP’li meclis üyesinin bisiklete bindiği için eleştirdiği Başkan Aydın’dan ders gibi cevap

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kendisini bisiklete bindiği için eleştiren CHP’li belediye meclis üyesine, “CHP’li arkadaşlar çağdaşlıktan bahsediyor, bisiklete binmeyi eleştiriyor. Ben bisiklete binmeye devam edeceğim” dedi.


Beykoz Belediyesi’nde Cumhuriyet Halk Parti’li bir meclis üyesi, Başkan Murat Aydın’ı bisiklete binmesi sebebiyle eleştirdi. Bunu üzerine oturumda söz alan Başkan Aydın meclis üyesine ders gibi bir cevap verdi.


Başkan Aydın eleştirilere verdiği yanıtında, “A8 ile dolaşsak iyi, bisikletle dolaşınca kötü. Ben inanamıyorum. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız gelişimden, çağdaşlıktan bahsediyor, bisiklete binmeyi eleştiriyor. Ben bisiklete binmeye devam edeceğim. Göstermelik de değil, popüler olalım diye de değil. Beykoz’da makam aracı olarak bisikleti de kullanmaya devam edeceğim.A8 mi kullansak iyi, bisiklet mi kullansak iyi? Bunun eleştirilecek ne tarafı var anlaşılır gibi değil. Bakınız bisiklet dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Sağlıklı yaşam, kolay ulaşım diyoruz. Toplumun yüzde 25’i günlük yaşamın içerisine bisikleti dahil ettiği an bu ülkenin 50 milyarlık tasarrufu olacak. Ağırlıkla sağlık harcamalarında. Ben gelmişim 59 yaşına, bisiklete biniyorum alkışlamanız gerekir. Çok lüks arabalara da binebilirdim. Bunun hangi tarafını eleştireceksiniz. Bu ülkede bu dünyada her hayırlı işin karşısına çıkanlar olur. Biz bisiklet devrimini başlattık. Türkiye’de bisikletin yaşamın içerisine girmesi için elimizden gelen her desteği vereceğiz. Modern toplumlarda böyledir. Sağlıklı toplumlarda böyledir. Burada da böyle olması gerekir. Bakınız karbon salınımına, çevre kirliliğine. Araçların egzozların dumanı arasında kanser olup gidiyoruz. Yaşamın tadı ortadan kaçmış. Dünyanın incisi boğaz, boğazın incisi Beykoz, burada yürüyemiyoruz, nefes alamıyoruz. Bir çıkış yolu bulmamız lazım. Buyurun her Pazar yapmış olduğumuz etkinliğe bütün meclis üyesi arkadaşlarımızı da davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:05
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