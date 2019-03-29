CHP'li meclis üyesinden 'rüşvet' itirafı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'nde hep yanında olan CHP Bakırköy Meclis üyesi ve Erzi̇ncan Beledi̇ye Başkan adayı İsmail Taş, esnaftan aldığı 200 bin liralık rüşveti, "Parayı başkan aldı" di̇yerek Bakırköy Beledi̇ye Başkanı Bülent Keri̇moğlu'nun rüşvet çarkına ortak olduğunu itiraf etti.

CHP'nin Bakırköy Meclis üyesi ve Erzi̇ncan Beledi̇ye Başkan Adayı İsmail Taş'ın Yeşilyurt'taki gayrimenkul ofisinde çekilen skandal görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bakırköy'de bir depoyu nargileciye çevirmek isteyen esnaf İsmail Taş'a 200 bin lira rüşvet verdiğini ama ruhsatın çıkmadığını söylüyor. Taş ise "Parayı başkan aldı diyerek" CHP'li Bakırköy Beledi̇ye Başkanı Bülent Keri̇moğlu'nun da rüşvet pazarlığına ortak olduğunu adeta itiraf ediyor. Bay Kemal'in hep yanındaydı İsmail Taş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'nde hep yanında olan isimdi.

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