CHP'li Marmaris Belediyesi'ne zahmet olacak! 'İsrailli belediyeyle protokolü iptal edeceğiz'

Siyonist İsrail Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 7 Ekim'den beri aralıksız soykırım yaparken, bazı CHP'li belediyelerin İsrail'in şehirleriyle "kardeş belediye" protokolleri devam ediyor.

CHP'li Marmaris Belediyesi gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, İsrail'in Aşkelon şehri ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptal edileceğini duyurdu.

Aşkelon Belediyesi ile protokolün 1997 yılında Anavatan Partisi tarafından yapıldığını gerekçe gösteren Marmaris Belediyesi açıklamasında, protokolün uzun süredir kağıt üzerinde olduğunu, aktif bir ilişkinin bulunmadığını iddia etti.

Nihayet iptal etmeyi kabul ettiler!

Marmaris Belediyesi 7 Ekim 2023'den bu yana Filistin topraklarını kan gölüne çeviren İsrail'deki belediye ile protokolün iptal edileceğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Marmaris Belediyesi'nin İsrail’in Aşkelon Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi içerisinde olduğuna dair çeşitli tepkiler ve şikayetler aldık. Bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Marmaris Belediyesi ile İsrail'deki ilgili belediye arasındaki kardeş şehir protokolü, 1997 yılında Anavatan Partili İsmet Karadinç’in Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Ancak o günden bugüne hiçbir aktif ilişki kurulmamış veya ortak bir proje gerçekleştirilmemiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu konuyla ilgili sorumlu kurum olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da aktif bir ilişki olmadığı bildirilmiş, kardeş şehirlerle ilgili Bakanlığa gönderilen listede de ‘pasif’ olarak işaretlenmiştir. İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların karşısında ilk günden itibaren karşı duruş sergileyen Marmaris Belediyesi olarak, halkımızın hassasiyetlerine ve taleplerine her zaman önem verdiğimizi ve bu doğrultuda hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Filistin halkının haklı davasını, hassasiyetlere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz. Bugün gelinen noktada da, Belediyemizin önümüzdeki ilk meclis toplantısında zaten sadece kağıt üzerinde olan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesiyle ilgili konuyu gündeme alacağımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız"