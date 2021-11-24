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Siyaset CHP'li Mansur Yavaş'tan TRT'ye sabotaj! İletişimi sağlayan fiber kabloları kestiler
Siyaset

CHP'li Mansur Yavaş'tan TRT'ye sabotaj! İletişimi sağlayan fiber kabloları kestiler

İş bilmez CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü binasının önünde yürüttükleri yol yapım çalışması esnasında, TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemine hasar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:27:00 - 2021-11-24 22:30:18
CHP'li Mansur Yavaş'tan TRT'ye sabotaj! İletişimi sağlayan fiber kabloları kestiler

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dikkatsiz ve sorumsuz çalışması sonucu, TRT'nin iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi hasar gördü. Kablolara verilen zararla TRT'de yayın kesintileri yaşandı.

Mansur'un iş bilmezliği işçilerine sirayet etti!

Anakara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Fiber kablolara verilen hasarla, TRT'nin; TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarında kesintiler yaşandı. Türk Telekom ekipleri soprunun giderilmesi için yeni bir hat döşeme çalışmasına başladı.

'Belediye ekiplerinin dikkatsizliği sonucu yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır'

Yaşanan arızaya ilişkin açıklama TRT'den geldi. "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır. TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır. Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Yorumlar

diyarbakırlı

İnşaallah darbe provası hazırlığı değildir.
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