CHP'li Mansur Yavaş'tan TRT'ye sabotaj! İletişimi sağlayan fiber kabloları kestiler

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dikkatsiz ve sorumsuz çalışması sonucu, TRT'nin iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi hasar gördü. Kablolara verilen zararla TRT'de yayın kesintileri yaşandı.

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Anakara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Fiber kablolara verilen hasarla, TRT'nin; TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarında kesintiler yaşandı. Türk Telekom ekipleri soprunun giderilmesi için yeni bir hat döşeme çalışmasına başladı.

'Belediye ekiplerinin dikkatsizliği sonucu yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır'

Yaşanan arızaya ilişkin açıklama TRT'den geldi. "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır. TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır. Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."