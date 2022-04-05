CHP'li Mansur Yavaş'ın danışmanından adaylık açıklaması!

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Millet İttifakı adına konuşan siyasiler, 2023'te Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin net bir bilgi paylaşamazken, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'den açıklama geldi.

Yalanladı!

Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına Twitter hesabından cevap veren Gültekin, ilgili haberlerin "spekülatif" olduğunu söyledi.

"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." diyen Gültekin, şöyle devam etti:

Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.