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Gündem CHP'li Mansur Yavaş depremzedelere yapılan alçaklığı itiraf etti: Yardımı kesin diye mailler aldım
Gündem

CHP'li Mansur Yavaş depremzedelere yapılan alçaklığı itiraf etti: Yardımı kesin diye mailler aldım

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:38:00 -
CHP'li Mansur Yavaş depremzedelere yapılan alçaklığı itiraf etti: Yardımı kesin diye mailler aldım

14 Mayıs seçimlerinden sonra deprem bölgelerindeki vatandaşların tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanması karanlık zihniyetleri rahatsız etti. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP'li Mansur Yavaş, 'Depremin olmadığı yerde yaşayan insanlar şunu beklediler, oralarda hükümeti kusurlu bulurlar ve oy vermezler.' diyen Yavaş, Bana da çok sayıda mail geldi. Bırakın yardımı kesin diye.' diyerek her şeyi itiraf etti.

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci olarak bitirmesi takip etti. Vatandaşlar, 28 Mayıs Pazar günü seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.

Depremzedelerin kime oy verdiğine baktılar

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde seçmenin tercihi Cumhur ittifakı olmuştu. Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 şehirden Diyarbakır dışındaki 10'unda seçimi önde tamamladı. Vatandaşın bu tercihi sonrasında muhalefetten depremzedelere yönelik çirkin ifadeler ve davranışlar gelmeye başladı. Önce CHP'li Tekirdağ belediyesi depremzede vatandaşları sokağa attı sonrasında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı skandala imza attı. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzededen ikamet ettiği evi boşaltması talep edildi.

'Depremzedelere yardımı kesin' diye mailler geldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortak olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilirse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve getireceğini söylediği CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında muhalefetin depremzedelere yönelik alçak tavrını ifşa etti. "Depremin olmadığı yerde yaşayan insanlar şunu beklediler, oralarda hükümeti kusurlu bulurlar ve oy vermezler." diyen Yavaş, Bana da çok sayıda mail geldi, 'bırakın yardımı kesin! diye." şeklinde konuştu. Yavaş ayrıca, Tekirdağ'da yaşanan 'insanlık dışı' tutumu da aklamaya çalıştı.

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