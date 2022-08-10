  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Mahmut Tanal'a soğuk duş! O cevabı duyunca apar topar arabadan indi
Gündem

CHP'li Mahmut Tanal'a soğuk duş! O cevabı duyunca apar topar arabadan indi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum ziyareti sırasında at arabasına bindi. Sohbette arabacı "AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" deyince, Tanal apar topar arabadan indi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 12:50:00 - 2022-08-10 12:50:23

Erzurum'da 2 Ağustos’ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum’a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.

Ziyarette at arabasına binen Tanal'ın arabacıya yönelttiği, “Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?” sorusu havada kaldı. AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, “AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki” dedi.

Arabacı "AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" cevabını verince Tanal da at arabasından apar topar indi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf

Milletvekili olmuş siyaset yapıyor ama hâlâ empati kuramıyor. Ne kadar halktan kopuklar. Acınası hâldeler.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23