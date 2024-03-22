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Gündem CHP'li Lütfü'yü platformdan uçurdular
Gündem

CHP'li Lütfü'yü platformdan uçurdular

Yeniakit Publisher
2024-03-22 21:50:00 -

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş mahalle toplantısında konuşma yaptığı sırada bir vatandaş tarafından platformdan aşağıya atıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partisinin Samandağ Belediye başkan adayıyla halka hitap eden Savaş, kalabalıktan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın koşarak üzerine gelip, ittiği Savaş, platformdan düştü. Saldırı, Savaş'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti. Platformdan düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lütfü Savaş'tan açıklama

Savaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı.
Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum.

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