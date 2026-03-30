CHP'li Levent Üzümcü tiyatrodan kovmuştu! Özlem Karabay o davayı kazandı

Tiyatrocu Özlem Karabay, Şehir Tiyatroları'ndaki işinden Levent Üzümcü yüzünden atıldığını öne sürerek açtığı işe iade davasını kazandı.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, sahne sanatçısı Hatice Altan ve sahne tasarımcılığı ile birlikte tiyatronun sanat teknik direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Özlem Karabay'ın; geçtiğimiz yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde iş akitleri feshedilmişti.

Karabay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün görüşü üzerine Şehir Tiyatroları'ndaki işinden atıldığını öne sürerek işe iade davası açmıştı.

Davayı kazandığını açıklayan Karabay, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Levent Üzümcü'nün görüşüyle atılmam üzerine açmış olduğum, tam bir yıldır İzmir 22. İş Mahkemesi'nde süren işe iade davamda haklı bulundum. İşe iademe karar verildi."

SANATÇILARDAN VE SANATSEVERLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Özlem Karabay'ın paylaşımının altına sanatçılar ve sanatseverler tebrik mesajları yazdı.

Karabay'a gelen destek mesajları arasında "Yıllar önce Bakırköy Belediye tiyatrolarında ayağımızı kaydırdın, 'Burada olduğum sürece ekmek yiyemezsiniz' dedin, Şartlar uygun olsaydı ben de yanına bırakmazdım. Hayatımızı çaldın iblis" yorumu dikkat çekti.

Yücel Erten'in yerine göreve getirilen ve 2.5 yıldır sanatsal olarak herhangi bir katkı sağlayamayan Üzümcü'nün oyunlardan çok uyguladığı mobbingler konuşuldu.

Öte yandan Üzümcü, Sanat İletişim Direktörü Ege Kızık ile uzman Helin Kat'ı da görevden uzaklaştırmıştı. Yakın zaman önce Üzümcü'nün "Faşizmin en iyi bildiği şeydir sanatın ve sanat emekçisinin ekmeğiyle oynamak" şeklindeki paylaşımı bardağı taşıran son damla oldu.

CHP’Lİ ÜZÜMCÜ’YE TEPKİ GÖSTERDİLER

Üzümcü'nün paylaşımına tepki gösteren Hatice Altan, ise "Herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın Levent Üzümcü! Bu camia, biz tiyatrocular, senin şuursuz fanların değiliz. Yaptıkların ettiklerin hayatın boyunca ardından gelecek. Bizi sen attın Üzümcü! Biz iki sanatçıyı işinden aşından ettin! Kendi adınla, imzanla yaptın! Yani faşizmin en iyi bildiği şeyi sen yaptın! Bu kara lekeni kimse temizleyemez. Ne yapsan nafile! Bizden çıkış yok!" diye yorum yaptı.