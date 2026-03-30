Kültür - Sanat
Kültür - Sanat

CHP'li Levent Üzümcü tiyatrodan kovmuştu! Özlem Karabay o davayı kazandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP'li Levent Üzümcü tiyatrodan kovmuştu! Özlem Karabay o davayı kazandı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, kişisel görüşüyle geçtiğimiz yıl tam da Dünya Tiyatro Günü’nde sahne tasarımcısı Özlem Karabay’ı işten çıkarmıştı. Karabay, açtığı işe iade davasını İzmir 22. İş Mahkemesi’nde kazandı. Mahkeme kararı Üzümcü’de şok etkisi yarattı.

Tiyatrocu Özlem Karabay, Şehir Tiyatroları'ndaki işinden Levent Üzümcü yüzünden atıldığını öne sürerek açtığı işe iade davasını kazandı.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, sahne sanatçısı Hatice Altan ve sahne tasarımcılığı ile birlikte tiyatronun sanat teknik direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Özlem Karabay'ın; geçtiğimiz yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde iş akitleri feshedilmişti.

Karabay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün görüşü üzerine Şehir Tiyatroları'ndaki işinden atıldığını öne sürerek işe iade davası açmıştı.

Davayı kazandığını açıklayan Karabay, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İzmir Şehir Tiyatroları'ndan Levent Üzümcü'nün görüşüyle atılmam üzerine açmış olduğum, tam bir yıldır İzmir 22. İş Mahkemesi'nde süren işe iade davamda haklı bulundum. İşe iademe karar verildi."

SANATÇILARDAN VE SANATSEVERLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Özlem Karabay'ın paylaşımının altına sanatçılar ve sanatseverler tebrik mesajları yazdı.

Karabay'a gelen destek mesajları arasında "Yıllar önce Bakırköy Belediye tiyatrolarında ayağımızı kaydırdın, 'Burada olduğum sürece ekmek yiyemezsiniz' dedin, Şartlar uygun olsaydı ben de yanına bırakmazdım. Hayatımızı çaldın iblis" yorumu dikkat çekti.

Yücel Erten'in yerine göreve getirilen ve 2.5 yıldır sanatsal olarak herhangi bir katkı sağlayamayan Üzümcü'nün oyunlardan çok uyguladığı mobbingler konuşuldu.

Öte yandan Üzümcü, Sanat İletişim Direktörü Ege Kızık ile uzman Helin Kat'ı da görevden uzaklaştırmıştı. Yakın zaman önce Üzümcü'nün "Faşizmin en iyi bildiği şeydir sanatın ve sanat emekçisinin ekmeğiyle oynamak" şeklindeki paylaşımı bardağı taşıran son damla oldu.

CHP’Lİ ÜZÜMCÜ’YE TEPKİ GÖSTERDİLER

Üzümcü'nün paylaşımına tepki gösteren Hatice Altan, ise "Herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın Levent Üzümcü! Bu camia, biz tiyatrocular, senin şuursuz fanların değiliz. Yaptıkların ettiklerin hayatın boyunca ardından gelecek. Bizi sen attın Üzümcü! Biz iki sanatçıyı işinden aşından ettin! Kendi adınla, imzanla yaptın! Yani faşizmin en iyi bildiği şeyi sen yaptın! Bu kara lekeni kimse temizleyemez. Ne yapsan nafile! Bizden çıkış yok!" diye yorum yaptı.

İzmir’de Maaş Skandalı! Belediyenin Levent Üzümcü’ye verdiği maaş, belediye başkanının maaşını katlıyor
İzmir'de Maaş Skandalı! Belediyenin Levent Üzümcü'ye verdiği maaş, belediye başkanının maaşını katlıyor

Gündem

İzmir’de Maaş Skandalı! Belediyenin Levent Üzümcü’ye verdiği maaş, belediye başkanının maaşını katlıyor

Yorumlar

Hakan Sönmez

Emek emek diye tutuşan kitle, emeği nasıl eziyor?
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
