CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde muhalefet kanadının başarısız olması nedeniyle CHP'de değişim rüzgarı esmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı bitmiş ve yerine Özgür Özel gelmişti.

Parti içindeki karışıklıklar devam ederken, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve 'siyaseti bırakmadığını' söylemişti.

Yayınladığı YouTube videosunda açıklamalarda bulunan Gazeteci Levent Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi.

Gültekin, videosunda şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmadım diyor. Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?

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11 yıl iktidar kazansın diye her türlü oyunu kurdun.

Genel Başkanken yoğunluğun yoktu ben biliyorum. şimdi haftanın 7 günü sabah 8'den gece 11'e kadar neyi kabul ediyorsun?

Hangi başarın var ki partiye dönme çabası içerisindesin?