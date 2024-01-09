  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tezkereye hayır diyenlerle kol kola seçime girdi! Akşener yeniden milliyetçi oldu

Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!

Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı

Azerbaycan ve BAE'den bomba

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ANKA-3 şaşkınlığı! Bu gelişmeye kendisi bile buna inanamadı

'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

Sıkı dostlardan danışıklı kavga! FETÖ'cü Emre Uslu ile Ümit Özdağ'ın Fatih Camii oyunu!

Rahat uyu kayseri, yakalandılar

Cem Küçük emekli maaşlarıyla ilgili kahreden haberi verdi! Bakanın ekibinden bilgi alıp duyurdu

Aldıkları kararı açıkladılar! "Almanya'da her şey süper süper" diyenlere gelsin
Siyaset CHP'li Köksal üstad Mısıroğlu’nun hayattayken verdiği cevabı karşısında eriyip çıtaya dönecek
Siyaset

CHP'li Köksal üstad Mısıroğlu’nun hayattayken verdiği cevabı karşısında eriyip çıtaya dönecek

Yeniakit Publisher
2024-01-09 23:38:00 -
CHP'li Köksal üstad Mısıroğlu’nun hayattayken verdiği cevabı karşısında eriyip çıtaya dönecek

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın merhum üstad Kadir Mısıroğlu'na yönelik iftirası gündem oldu.

CHP'li Köksal, Mısıroğlu'nu, "Keşke Yunan kazansaydı" sözlerini söylemekle suçlarken hakaretler savurdu.

Merhum üstad Mısıroğlu, kendisine yönelik iftiralara şöyle cevap vermişti:

Atatürk'Ün bile idaresine itiraz eden bir adam Yunan idaresine mi talip olur? Haşa ve kella. Ağza alınmayacak küfürler savuruyorlar bana. Ben sanki Yunan'ın Anadolu'da galip gelmesini arzu ediyormuşum gibi bnim Yunan işgalini arzu eden bir adam olduğumu söylüyorlar. İşlerine geldikleri gibi anlıyorlar. Halbu ki ben Yunan'In Türkiye'yi işgal etmesi söyle dursun, Yunan'ın bile yapmadığını Türkiye'ye yaptıklarını söylüyorlar.

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!
Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

Gündem

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir bir gerçek oldu! Mücahit Kılıçdaroğlu'nun ardından hacı Meral!
Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir bir gerçek oldu! Mücahit Kılıçdaroğlu'nun ardından hacı Meral!

Siyaset

Kadir Mısıroğlu'nun sözleri bir bir gerçek oldu! Mücahit Kılıçdaroğlu'nun ardından hacı Meral!

5 Mayıs 2019: Tarihçi/Yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı
5 Mayıs 2019: Tarihçi/Yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı

Tarih

5 Mayıs 2019: Tarihçi/Yazar Kadir Mısıroğlu'nun vefatı

'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!
'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!

Gündem

'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!

Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminatı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!
Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminatı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!

Gündem

Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminatı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23