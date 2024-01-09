CHP'li Köksal üstad Mısıroğlu’nun hayattayken verdiği cevabı karşısında eriyip çıtaya dönecek
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın merhum üstad Kadir Mısıroğlu'na yönelik iftirası gündem oldu.
CHP'li Köksal, Mısıroğlu'nu, "Keşke Yunan kazansaydı" sözlerini söylemekle suçlarken hakaretler savurdu.
Merhum üstad Mısıroğlu, kendisine yönelik iftiralara şöyle cevap vermişti:
Atatürk'Ün bile idaresine itiraz eden bir adam Yunan idaresine mi talip olur? Haşa ve kella. Ağza alınmayacak küfürler savuruyorlar bana. Ben sanki Yunan'ın Anadolu'da galip gelmesini arzu ediyormuşum gibi bnim Yunan işgalini arzu eden bir adam olduğumu söylüyorlar. İşlerine geldikleri gibi anlıyorlar. Halbu ki ben Yunan'In Türkiye'yi işgal etmesi söyle dursun, Yunan'ın bile yapmadığını Türkiye'ye yaptıklarını söylüyorlar.
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