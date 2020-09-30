CHP'li Kırşehir Belediyesi astığı afişle alay konusu oldu
CHP'li Kırşehir Belediyesi, "gelir gider tablosu" ile vatandaşa şov yapmak isterken sosyal medyada alay konusu oldu.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Selahattin Ekicioğlu'nun başkanlığını yürüttüğü Kırşehir Belediyesi sosyal medyada alay konusu oldu.
Sözde gelir gider tablosundaki değişimi pankart yaparak belediye binasına asan Kırşehir Belediyesi'nin yaptığı yanlış hesap Kırşehirli vatandaşların tepkisini çekti.
Sosyal medyada da yankı uyandıran skandal, alay konusu oldu.
"5 tane rakamı alt alta toplamayı bilmiyorlar"
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, "Koskoca belediyeyi yönetiyorlar 5 tane rakamı alt alta toplamayı bilmiyorlar" dedi.
Selahattin Ekicioğlu'nun başkanlığını yaptığı Kırşehir Belediyesi'ne gönderme yapan Altaş'ın paylaşımı şu şekilde:
"Matematik öğretmenim Döndü Varol'a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bana toplamayı öğrettiği için... Koskoca belediyeyi yönetiyorlar alt alta beş rakamı toplamayı bilmiyorlar"