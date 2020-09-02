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Aktüel CHP'li Kılıç'tan öğrenim kredilerinin artırılması, geri ödemelerinin yarı oranında yapılması teklifi
Aktüel

CHP'li Kılıç'tan öğrenim kredilerinin artırılması, geri ödemelerinin yarı oranında yapılması teklifi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:33:29 -
CHP'li Kılıç'tan öğrenim kredilerinin artırılması, geri ödemelerinin yarı oranında yapılması teklifi

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, öğrenim kredilerinin artırılması ve geri ödemelerinin yarı oranında yapılması için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, öğrenim kredisi öğrencilere faizsiz olarak verilecek.

Öğrenci, borcunu işe başladıktan bir yıl sonra, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde, öğrenim kredisinin sadece yarısını geri ödeyecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hesaplanan ancak henüz tahsil edilmemiş öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek.

Öğrenim kredisi öğrencilere yarı oranında artırılarak ödenecek.

Teklifin gerekçesinde, üniversiteyi bitirdikten sonra uzun süre iş bulamayan gençlerin, öğrenim kredisi borçlarını ödemekte zorluk çektiği, bu yıl itibarıyla kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısının 5 milyona ulaştığı, yaklaşık 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Üniversiteyi bitiren gençlerin en önemli sorununun, öğrenim gördükleri yıllar boyunca devletten aldıkları öğrenim kredisini ödeme konusu olduğu ifade edildi.

Eğitimin, tüm vatandaşların en temel hakkı olduğuna dikkati çekilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Üniversiteyi kazanan ve ailesinden uzak kentlerde eğitim-öğretimini devam ettiren öğrencilerin bu süre zarfında çeşitli desteklere ihtiyaçları bulunmaktadır. Gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve doğru karar vermeleri için maddi-manevi kaygı duymadıkları bir dönem geçirmeleri gerekmektedir. Burada da devletimize büyük görevler düşmektedir."


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