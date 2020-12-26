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Aktüel CHP'li Kılıç'tan engelli yerine park cezası gelirlerinin engellilere harcanması için kanun teklifi
Aktüel

CHP'li Kılıç'tan engelli yerine park cezası gelirlerinin engellilere harcanması için kanun teklifi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:02:15 -
CHP'li Kılıç'tan engelli yerine park cezası gelirlerinin engellilere harcanması için kanun teklifi

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, araçlarını engelli yerine park edenlere kesilen trafik cezası gelirlerinin, engelli vatandaşlara harcanması için kanun teklifi hazırladı.

Kılıç'ın Meclis Başkanlığına sunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile araçlarını engelli yerine park edenlerin, normal trafik cezasının iki katı olarak ödedikleri 264'er liralık ceza gelirlerinin tamamının engelli vatandaşlar için harcanması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de engelli vatandaşların toplumla bütünleşmede sorunlar yaşadığı, bu sorunların, engelli bireylerin toplumla bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirdiği belirtildi.

Engellilerin, istihdam sorunları nedeniyle geçimlerini teminde dahi zorluklar yaşadığına işaret edilen gerekçede, "Engelli bireyler, birçok insanın varlığına alıştığı ve kolaylıkla ulaşabildiği sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde birtakım bariyerlerle karşılaşıyor. Bu nedenle de onların toplum ve devlet tarafından desteklenmeye ihtiyaçları var." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de engelli vatandaşların büyük bölümünün açlık sınırının altında yaşadığı savunulan gerekçede, engellilerin toplumdan izole yaşamamaları, kimseye yük olmamaları ve insan onuruna yakışır şekilde hayatlarını sürdürmeleri için sosyal sorumluluk bilinci içinde devlet tarafından desteklenmesi gerektiği kaydedildi.


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