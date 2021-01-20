CHP'li Kartal Belediyesi'nde bin 900 liraya çalıştırılan işçiler hakkını arıyor!

İstanbul'da CHP'li Kartal Belediyesi işçileri, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili belediye binası önünde eylem yaptı. İşçiler, 1900 liraya çalıştırıldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,hükümete asgari ücret miktarının en az 3 bin 100 lira olması gerektiği teklifinde bulunmuştu. Bugün ise Kartal Belediyesi işçilerinin yaptığı eylem, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret politikasının CHP'li belediyelerde uygulanmadığını gözler önüne serdi.

CHP'li Kartal Belediyesi'nde işçiler protesto yapıyor

Belediye personeli, 1900 liraya çalıştırıldığını söyleyerek CHP'nin asgari ücret balonunu patlattı.

Kartal Belediyesi önünde toplanan işçiler, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci ile ilgili eylem yaptı. Eyleme Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri de katıldı.

Eylemde söz alan Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, tıkanan TİS sürecini ve 3 yıldır 4+4 sefalet zammına mahkum olan işçilerin "Artık kaybedecek bir şeylerinin kalmadığını" söyledi.

Arıkan, konuşmasının devamında, 7 aydır süren TİS sürecinde hiçbir teklifte bulunmayan belediyeye tepki gösterdi. İdari ve teknik olan sadece 20 maddenin kabul edildiğini aktaran Arıkan, parasal hiçbir maddenin kabul edilmediğini söyledi.

"İktidarı eleştiren CHP belediyesi, bin 900 liraya çalıştırıyor"

İnsanca yaşanacak bir ücret istediklerini belirten Kartal Belediyesi işçileri de "İktidarı eleştiren CHP belediyesi, bina iç temizlik personelini 1900 lirayla çalıştırıyor." dedi.

İşçiler, "Bizler gece gündüz, salgın demeden yasaklarda dahi çalıştırdığınız işçileriz. Bizler hakkımızı almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diyerek eylemlerini sonlandırdı.