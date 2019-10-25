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CHP'li Karalar'ın suda indirim oyununu deşifre etti: Adanalı ile dalga geçiyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, su faturalarında yüzde 20 indirim yapacağını duyuran CHP'li Başkan Zeydan Karalar'a tepki göstererek, "Suyun en çok kullanıldığı yaz aylarında komisyon kararını kabul etmeyerek Kasım'da indirim yapıyorum demek Adanalı ile alay etmektir" dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 20:58
CHP'li Karalar'ın suda indirim oyununu deşifre etti: Adanalı ile dalga geçiyor

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Suyu en çok kullandığımız yaz aylarında komisyonun yüzde 30 indirim kararını gündeme almayıp şimdi yüzde 20 indirim yapıyorum demek Adanalı ile dalga geçmektir." diyen AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Sayın Zeydan Karalar'a son olarak Eylül ayında su indirimini artık yapalım dedik. Eylül ayında olağanüstü toplanalım ve bu indirimi en geç Ekim'e yansıtalım teklifinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca devam ettikleri ve son olarak da Eylül ayında yaptıkları çağrıların hiçbirine karşılık bulamadıklarını sölyleyen Gülaçtı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Karalar'a dedik ki 'Bu teklif bizden gelmedi. Bizden geldi diye düşünüp yapmıyorsanız sizin teklifiniz kabul ediyoruz. Yeter ki Adanalı fayda görsün.' Şimdi çıkmış televizyonlarda suya indirim yapacağız diyor. Yani Kasım ayına yansıtacak. Zahmet etmeyin. Bu ay olağanüstü toplanmayalım. Kasım'da zaten olağan toplantımız var."

"Ben CHP Grup Başkanvekili sayın Serdar Sayan'a da söyledim. Bu işi konuştuğumuzu ve yüzde 20 indirimde anlaştığımızı hatırlattım. Hemşehrilerimiz aylardır bana fatura atıyorlar. 'İndiriminiz bu mu?' diye soruyorlar. Özür dileriz kıymetli hemşehrilerim. Haklısınız. ASKİ toplanamadığı için indirim yapılamadı. Artık sayın başkanımız ne zaman uygun görürse o zaman toplayacak çünkü yetki kendisinde."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 20:58
  1. Adana
  2. CHP
  3. Zeydan Karalar

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