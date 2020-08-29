CHP'li Karaca'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaca, mesajında, Atatürk ilkeleri ışığında yürüyen yurttaşlar olarak eşitlik, özgürlük ve adalet bayrağını taşıyacaklarını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutladıkları için onurlu ve gururlu olduklarını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, kurtuluş mücadelemizin tarihin altın sayfalarına yazıldığı bayramdır. Zor zamanlarda dimdik ayakta duran, vazgeçmeyen, bugünleri bizlere armağan eden kurtuluş kahramanlarımızın bizlere emanetine sahip çıkarak tüm yurttaşlarımızın toplumsal barış içinde yaşadığı bir ülke için çalışmayı sürdüreceğiz. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."