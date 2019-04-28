CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum

Habertürk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanıp cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya "2013'te ne söylediyse aynısını düşünüyorum, görüşlerim değişmedi" cevabını verdi.

PKK'nın kurucusuna 'devrimci' demişti

Kaftancıoğlu 2013'te attığı tweetlerde, Sakine Cansız'ı ve yanındaki diğer iki teröristi "devrimci" olarak nitelemiş, teröristlerin ölümüyle birlikte insanlığın öldüğünü söylemişti.

Kaftancıoğlu'nun 2013 yılındaki tweetleri şu şekildeydi:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."

Paris'te öldürülmüşlerdi

Terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Sakine Cansız, 10 Ocak 2013'te, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan ile birlikte Paris, Fransa'da Gare du Nord tren istasyonu yakınlarında bulunan örgüte ait Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda susturuculu silahla karnından vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Haber7