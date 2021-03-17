CHP'li Kaftancıoğlu'ndan HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük'e davet
HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük kendisini kahve içmeye davet eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kahve davetine icabet edeceğini açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük'ü kahve içmeye davet etti. Elibüyük, Kaftancıoğlu'nun kahve davetine icabet edeceğini söyledi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, annesinin rahatsızlığından dolayı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu söyledi.
"Kaftancıoğlu'nun davetine icabet edeceğim"
Elibüyük, Kaftancıoğlu'nun kahve davetinde bulunduğunu belirterek Twitter adresinden şunları yazdı:
"Annemin rahatsızlığından dolayı arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ve Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'ya teşekkür ederim. Canan Hanım'ın nazik kahve davetine de en kısa zamanda icabet edeceğim."