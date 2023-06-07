CHP'li kadınlardan Fatih Erbakan'a çirkin iftira!

Fatih Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine Cumhur İttifakı ile girme kararı alınca muhalefet tarafından kadın düşmanı olmakla itham edildi.

Erbakan'ın siyasi hayatı boyunca yaptığı, "şiddet olaylarına caydırıcı cezalar verilmeli, gerekirse idam geri getirilmeli" açıklamalarına kulaklarını tıkayan muhalefet, "6284 sayılı kanun aile yapımıza uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli" çağrısını öne sürerek Erbakan'ı hedef almaya yaşadıkları seçim mağlubiyetinden sonra da devam ediyor.

Erbakan'a hem iftira hem hakaret!

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde 13. mağlubiyetini yaşayan muhalefet, sandıktan yediği halk tokadından ders çıkarmak yerine iftiralarını sürdürüyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Bahar Önal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı hedef aldı, hakaretler savurdu.

Mesajına, "Canım kız kardeşlerim" diye başlayan CHP'li Önal, "Dün gece saat 01:00’de kadın hakları düşmanı Fatih Erbakan’ın 6284’de düzenlenen haklarımıza yönelik saldırılarını eleştirdiğim için gözaltına alındım." dedi.

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Önal mesajının devamında, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmişim. Halkın yarısını oluşturan kadınların haklarına düşmanlık etmek suç değil de savunmak suç olmuş. Gecenin yarısında ifademi alıp, beni korkutacaklarını sanıyorlar. Sizden korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

'Bizim kendisi hakkında hukuki girişimimiz olmadı'

Yeniden Refah Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Bahar Önal'ın paylaşımı bir yalandan ibaret.

Parti kaynaklarının açıklamasına göre, Yeniden Refah Partisi CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Bahar Önal hakkında hiçbir hukuki girişimde bulunmadı. Parti kaynaklarının değerlendirmesi şu yönde: Sayın Önal ya yalan söylüyor ya da başka suç soruşturması nedeniyle re'sen gözaltına alındı.

Fatih Erbakan'a iftira atan Bahar Önal'ın özür dileyerek gerçeği açıklamayacağı merakla bekleniyor.