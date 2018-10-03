CHP'li kadınlardan çıt yok... İ. Küçükkaya eşini yumruklamış!

Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, sözde kadın haklarını savunan, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın, eşini dövmesiyle ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Mehtap Yılmaz'ın bugünkü köşe yazısı:

İsmail Küçükkaya, meğer bildiğiniz magandaymış!

İddialara göre iki yıllık eşini yumruklamış!

Yetmemiş, ağzını burnunu dağıtmakla tehdit etmiş!

İşin garip yanı bu konuda CİHİPİ’li kadınların hiçbirinden çıt yok…

Kadın derneklerinden çıt yok…

Kadına yönelik şiddete karşı hareketlerde, LGBT’lilere destek eylemlerinde CİHİPİ’lilerle kol kola poz veren HİDİPİ’li kadınlardan da çıt yok…

İyi…

Tamam…

Hadi HDP-PKK’lı kadınların, dağdaki Duran Kalkan’ın, Murat Karayılan’ın sübyancılıklarına, kız çocuklarını istismar etmelerine, sapıklıklarına karşı üç maymunu oynamalarına alışığız peki ya CİHİPİ’li kadınlar?

İsmail Küçükkaya’nın karısına uyguladığı şiddete karşı neden seslerini çıkaramıyorlar?

Neden karısını yumruklayan, çok yönlü şiddet uygulayan bu magandayı panellere bilmem nelere davet ediyorlar?

Yahu İsmail Küçükkaya gibi karısını yumruklayan magandanın kadına yönelik şiddet konusundaki etkinliklerde ne işi var?

Gerçi bunların “kadına yönelik şiddet” konusunda nasıl çifte standart davrandıklarını iyi biliriz…

Mesela bu CİHİPİ’lilerin kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve hatta pedofili vakalarının ayyuka çıktığı PKK terör örgütüne, PYD’ye “terör örgütü” diyemediklerini çok iyi biliriz.

“Başkasının karısına” Tatanka’lık yapan By Maarrem’in taciz fezlekesine karşı nasıl sustuklarını çok iyi biliriz. Kadına yönelik şiddetin dini, dili, ırkı, ideolojisi olmamalıdır oysa…

Buna rağmen CİHİPİ’li kadınların “kendi ideolojisinden olan erkekten kadına yönelen şiddeti yok sayması” sadece ideolojik veya sosyolojik değil, psikolojik bir sendrom olarak tartışılmalıdır aslında…

O değil de…

Bakalım İsmail Küçükkaya’yı sokakta görünce, “ayyyy cınım TV haberciliğinde acaip süpersiniz yani…” diye boynuna sarılıp tebrik eden entel dantel kadınlar bundan böyle ne yapacaklar?

“Kadına yönelik şiddet” konulu panellerde İsmail Küçükkaya’ya nasıl moderatörlük yaptıracaklar?

Nasıl çiçek takdim edecekler?

Nasıl TV programlarına davet edecekler?

Mesela şu etkinlik fotoğrafına dikkatlice bakın… Aslında İsmail Küçükkaya’nın yüz ifadesine… Altı ıslak çocuk gibi baktığı şu yüze bir bakın…

Samimiyetsizliğinin boyutunu görebilmeniz için ille de beden dili uzmanı olmanıza gerek yok. Gerçek yüzünü çıplak gözle dahi görebilirsiniz…

Sahi İsmail Küçükkaya, sen nemenem bir şeysin?

Nasıl karını yumrukladıktan sonra pişkin pişkin bu twitleri atabildin?

“Şiddete uğrayan kadını değil; şiddet uygulayan erkeği teşhir etmeliyiz” derken kaç promil kafayla dediğini merak ettim mesela!

E madem öyle… “Şiddete uğrayan kadını değil, şiddet uygulayan erkeği teşhir etmeliyiz” dedin, hadi edelim…

Kalk ayağa! “İşte karısına şiddet uygulayan o maganda erkek bu” diye seni teşhir edelim!

FOX TV’ye de yazıklar olsun!

Bu çağda karısını yumruklayan bir magandayı “teşhir” ederek kapıyı göstermeyen FOX TV’ye kadınlar adına, insanlık adına yazıklar olsun!

Annesine olsun saygı duymayan, kadını meta olarak gören zihniyetlerin, karısını yumruklayan magandaları rol model olarak sunmaları, kadına yönelik şiddetin sürüp gitmesine neden olan ön önemli faktördür bence…

Kadına yönelik şiddet gibi can yakan bir meseleye karşı duyarlılık gösterilmemesi… “Senin ideolojindeki erkeğin kadına yönelik şiddeti, benim ideolojimdeki erkeğin kadına yönelen şiddeti” gibi hastalıklı bir psikolojiyle tepki verilmesi… Sadece CHP-HDP’li kadınlar için değil, erkekler için de “sosyolojik açıdan incelenmesi gereken” içler acısı bir durumdur.

Anlayana…