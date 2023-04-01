CHP'li kadının itirafı sosyal medyayı salladı

Türkiye seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu, Memleket Partili Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 14 Mayıs'ta yarışacak. Halk Cumhuriyet tarihinin en mühim seçimlerinden birine karar verecek.

Seçimlere kısa bir süre kala halkın nabzı da tutulmaya devam ediliyor. Bir sokak röportajında, isminin Arzu olduğunu söyleyen CHP'li kadının açıklamaları gündem oldu.

Yıllardır CHP'li olduğunu söyleyen kadın, "Ben ülkenin gidişatından oldukça memnunum, ben aslında CHP'liydim ama artık CHP'ye oy vermeyi düşünmüyorum. İmamoğlu geldiğinden beri İstanbul berbat durumda. Kılıçdaroğlu desen zaten numunelik duruyor hiçbir şey yaptığı yok. olsa da işe yaramıyor. Dedikleri gibi yine ne varsa AK Parti'de var yani. Adam her şeyden önce PKK'nın kökünü kuruttu zaten, rahat rahat dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.