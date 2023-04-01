  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li kadının itirafı sosyal medyayı salladı
Siyaset

CHP'li kadının itirafı sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 14:29:00 -

Bir sokak röportajında, isminin Arzu olduğunu söyleyen CHP'li kadının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamaları gündem oldu.

Türkiye seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu, Memleket Partili Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 14 Mayıs'ta yarışacak. Halk Cumhuriyet tarihinin en mühim seçimlerinden birine karar verecek.

Seçimlere kısa bir süre kala halkın nabzı da tutulmaya devam ediliyor. Bir sokak röportajında, isminin Arzu olduğunu söyleyen CHP'li kadının açıklamaları gündem oldu.

Yıllardır CHP'li olduğunu söyleyen kadın, "Ben ülkenin gidişatından oldukça memnunum, ben aslında CHP'liydim ama artık CHP'ye oy vermeyi düşünmüyorum. İmamoğlu geldiğinden beri İstanbul berbat durumda. Kılıçdaroğlu desen zaten numunelik duruyor hiçbir şey yaptığı yok. olsa da işe yaramıyor. Dedikleri gibi yine ne varsa AK Parti'de var yani. Adam her şeyden önce PKK'nın kökünü kuruttu zaten, rahat rahat dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"
Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"

Gündem

Böyle iftira görülmedi. CHP'nin yayın organı Tele1'de skandal sözler: "Selçuk Bayraktar Mühendisleri öldürdü projelerini çalıp İHA-SİHA yaptı"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!
CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!

Gündem

CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!

O gelişme, CHP amigosu Ümit Zileli'yi çılgına çevirdi! Eşekten düşmüşe döndü
O gelişme, CHP amigosu Ümit Zileli'yi çılgına çevirdi! Eşekten düşmüşe döndü

Medya

O gelişme, CHP amigosu Ümit Zileli'yi çılgına çevirdi! Eşekten düşmüşe döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23