CHP’li Kadıköy’de rüşvetten sonra haciz skandalı

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CHP’nin ele geçirdiği belediyeler yolsuzluk, rüşvet ve borç batağına saplanırken, Kadıköy Belediyesi’nde haciz şoku yaşandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve aralarında belediyede görevli zabıta memurları ile mühendislerin de olduğu 224 kişiye yönelik rüşvet operasyonu ile çalkalanan Kadıköy Belediyesi şimdi de haciz rezaletiyle sarsıldı. 33 yıldır CHP’nin kesintisiz yönettiği Kadıköy Belediyesi’ne, şahıslara olan 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu ödeyemediği için haciz işlemi başlatıldı. Kadıköy Belediyesi’nin V.A, H.K., S.K., F.F. ve S.G’ye olan 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkeme kararı doğrultusunda haciz işlemi uygulanarak, Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makam odasındaki eşyalara el konuldu. Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları tarafından, Odabaşı’nın makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

Bu ne lüks Başkan?

Odabaşı’nın makam odasındaki eşyalarının 2.1 milyon TL’lik haczi karşılayacak ölçüde lüks olması manidar karşılandı. CHP’li Odabaşı, geçtiğimiz hafta Kadıköy Belediyesi’ne yönelik geçekleştirilen rüşvet operasyonun ardından “Bize de operasyon olabilir” demişti. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik rüşvet soruşturmasında 32 kişi tutuklanmıştı. Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheli gözaltına alınmış, 32’si tutuklanmış, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kişisel sosyal medya hesabından terör örgütü PKK lehine yaptığı destek açıklamalarıyla gündeme gelen Odabaşı, geçtiğimiz aylarda da AK Partili Meclis üyesi Ahmet Koyunoğlu’nun yönelttiği, “LGBTİ’lilere özel bir merakınız mı var?” sorusuna, “Evet, LGBTİ’lilere özel merakım var” şeklinde tepki çeken bir cevap vermişti.