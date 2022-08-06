CHP'li Kadıköy Belediyesi personelinin rüşvet skandalı! Suçüstü yakalandılar..
Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe-Slovacko maçı öncesi seyyar satıcılardan rüşvet alan CHP'li Maltepe Belediyesi'nin iki zabıtası suçüstü yakalandı.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde rüşvet alındığı ihbarını değerlendiren Emniyet, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin iki zabıtasını suçüstü yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce "örgütlü olarak rüşvet almak" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından hakkında adli işlem yapılan bir personelin de arasında yer aldığı Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin, 4 Ağustos'ta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları belirlendi.
2 zabıta suçüstü yakalandı
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, stadyum ve çevresinde gerekli emniyet tedbiri aldı. Çalışma sonucu, seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine belediyede görevli 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.