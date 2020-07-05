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Gündem

CHP’li Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşcinseller hakkında yaptığı açıklamalardan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 03:53:00 -
CHP’li Kaboğlu Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef aldı!

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" şeklindeki açıklamasından rahatsız olduğunu açıkladı ve Prof. Dr. Ali Erbaş'ın nefret tohumları ekici bir konuşma yaptığını öne sürdü.

TBMM Adalet Komisyonu'nda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü.

Ali Erbaş'ı hedef aldı

Komisyonda konuşma yapan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; "Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması ayrıştırıcı, insanların eğilimleriyle, yaşam tarzlarıyla ilgili onlar arasında ayrıştırma sonucunu doğuran nefret tohumları ekici bir konuşma olunca ona tepki göstermek esasen vekiller olarak da bizim görevimizdir, baroların da görevidir" iddiasında bulundu.

 

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Yorumlar

Adile

Sapkınlık, toplumun ifsadı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmak ta biz müslümanların görevidir.
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Yasemin

Bu anayasa hukukçusunun partisi yönetse Devleti Sultanahmet camii nide müze tartışmasına açtı, Camileri kapatır bu chpli
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