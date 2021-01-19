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Gündem CHP'li İzmit Belediyesi Atatürk heykeli için halk oylamasına gitti
Gündem

CHP'li İzmit Belediyesi Atatürk heykeli için halk oylamasına gitti

CHP'li İzmit Belediyesi, şehre yapılacak Atatürk heykeli için halk oylamasına gitti. Defalarca yapılan heykel Atatürk'e benzemeyince halk tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:38:00 - 2021-01-19 17:39:27
CHP'li İzmit Belediyesi Atatürk heykeli için halk oylamasına gitti

İzmit Sanat Sokağı'na bir Atatürk heykeli yapan CHP'li Belediye, gelen tepkiler üzerine 2. kez çalışma başlattı. Halk oylamasına giden CHP'nin 2. heykeli de Atatürk'e benzemedi.

Atatürk heykeli için halk oylaması

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu İzmit Belediyesi'nde İzmit Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli eylül ayında ortadan kayboldu. İzmit Belediyesi yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu. Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.

CHP'li İzmit Belediyesi'nin heykeli beğenilmedi

İzmit Sanat Sokağı'na bir Atatürk heykeli yapan CHP'li Belediye, gelen tepkiler üzerine 2. kez çalışma başlattı. CHP'nin 2. heykeli de Atatürk'e benzemeyince İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay'dan "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor." tepkisi geldi.

 

İkinci heykel de olmadı

Aralık ayının ortasında yerine konulan heykel bu kadar çok tartışılınca, belediye sessiz sedasız yeni Atatürk heykeli yaptırdı. Ancak yeni heykel de tartışmaları bitirmedi. Zira bu Atatürk heykelinin de Atatürk'e benzemediği görüldü.

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