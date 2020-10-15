CHP'li İzmir Gaziemir Belediyesi Atatürk'le kandırmaya devam ediyor!

CHP, Mustafa Kemal Atatürk maskesiyle prim yapmaya devam ediyor. Hizmet etmek yerine Atatürk edebiyatçılığı yapan CHP'li Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan önemli sözlerini ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı.

Atatürk'ün ekmeğini yiyip sözlerini uygulamaya koyamayan CHP'li belediyelerde Atatürk reklamı devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında, 15-21 Ekim tarihleri arasında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerine yaptığı ve 6 gün süren konuşmasından dikkat çekici noktalar, hazırlanan görseller aracılığıyla vatandaşlara ulaştı.

Yine Atatürk maskesine sığındılar

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Mustafa Kemal’in Nutuk’u yazmasının temel nedenlerinden biri, millî tarih bilincini geliştirmektir. Nutuk, yalnız geçmişin bir öyküsü olarak kalmayıp yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, millî varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutan yüksek bir değer taşımaktadır. Biz de bu değerleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırladığımız Atatürk’ün söylevinden dikkat çekici sözlerin yer aldığı görselleri ilçemizdeki ilan panolarına astık. Bu çalışma ile Atatürk’ün Nutuk ile bir anlamda Gaziemir’e ve İzmir’e seslenmesini istedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğiz." dedi.

CHP'den Türkmenlere Arapça Nutuk!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdiğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri dalga konusu oldu. Öte yandan bugün Türkmenler Kılıçdaroğlu'nun Nutuk gönderdiğini yalanladı.