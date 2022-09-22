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Yerel CHP'li İstanbul'da sıradan bir gün! İETT otobüsleri yine kaza yaptı
Yerel

CHP'li İstanbul'da sıradan bir gün! İETT otobüsleri yine kaza yaptı

Üsküdar Altunizade durağında bir İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken mağdur olan yine vatandaşlar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:57:00 - 2022-09-22 17:18:01
CHP'li İstanbul'da sıradan bir gün! İETT otobüsleri yine kaza yaptı

Üsküdar’da duraktan yolcu almak isteyen İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kaza sonucu yolcular durakta kaldı.

CHP yönetimindeki İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan kaza ve ve aksamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak saat 15.45 sıralarında Üsküdar’da Altunizade durağında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için Altunizade durağına yaklaşan İETT otobüsüne, başka bir İETT otobüsü yandan çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular mağdur oldu

Kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle otobüs sefer sayısında aksaklık yaşandı. Yolcular durakta alternatif olarak gönderilen İETT otobüsünü uzun bir süre bekledi. Kaza nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

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Yorumlar

ali

suçlu eskiden alınan şöförler arkadaş.fantazileri kadeh yerine otobüs tokuşturmak,ekreme komplo bu.BÖYLE BİR GÖRÜŞE SAHİP KİTLE VAR
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