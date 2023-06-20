CHP’li İsmail Küçükkaya’dan al haberi! Bomba Kılıçdaroğlu iddiası

HalkTV yazarı İsmail Küçükkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmayacağını, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimden önce köklü bir yenilenme istediğini belirterek, "Kılıçdaroğlu en sık görüştüğü isimlere sadece 11 büyükşehiri değil, ilave 2 ili ve İstanbul'da toplam 25 ilçeyi kazanacakları iddiasını dile getirmiş. Hatta bazı iller için aday, bazı ilçeler için kadın aday isimlendirmesi yapıyormuş. Kılıçdaroğlu tam yerel seçim öncesi kavgalı bir kurultayın seçime olumsuz etkisi olacağını düşünüyor" dedi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun işbirliği yapabileceğini kaydeden Küçükkaya, yazısında, "İmamoğlu ‘İstanbul'u kazan, belediye meclisinde çoğunluğu elde et, sonra istifa etsen de CHP’li biri belediye başkanı olur; sen de genel başkanlığa aday olursun’ şeklindeki Kılıçdaroğlu yaklaşımına çok sert tepki gösteriyor. Bu bölümler kayıt dışı" ifadelerini kullandı.



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