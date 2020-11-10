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Gündem CHP’li İSKİ’den suya yüzde 25 zam teklifi
Gündem

CHP’li İSKİ’den suya yüzde 25 zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su idaresi İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti. İ

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:05:00 -
CHP’li İSKİ’den suya yüzde 25 zam teklifi

SKİ’nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi. 2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi. İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020’den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.

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