CHP'li isimlerden Muharrem İnce hamlesi!
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni kurmasının ardından 'HDP'lilere bakanlık veririz' diyen CHP'li Dursun Çiçek ve Barış Yarkadaş, Memleket Partisi'ni takibe aldı.
CHP'den ayrılan Muharem İnce uzun uğraşlar sonrası Memleket Partisi'ni kurdu. İnce'nin partiyi kurmasının ardından bazı CHP'liler ise Memleket Partisi'ni sıkı takibe aldı.
CHP'li isimler Memleket Partisi'ni takibe aldı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bir skandala imza atarak "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" açıklamasında bulunan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin partisini takibe aldı. İki eski CHP'li vekil Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabını takip etmeye başladı.
Muharrem İnce ne demişti?
Öte yandan Muharrem İnce partisini kurarken çok sayıda CHP'li ismin kendi partisine geçeceğini söylemişti. CHP'li eski vekillerin bu hamlesi sonrası akıllara 'Çiçek ve Yarkadaş Memleket Partisi'ne mi geçecek?' soruları geldi.