CHP'li isimden Türkiye düşmanlarıyla sıkı mesai!

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın ABD’de sır temasları, Meclis’teki Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.

Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından Henri Barkey'le görüştüğüne ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Mercan’ın Barkey ile görüşmediğini, iddia sahibinin, iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, FARA (ABD Adalet Bakanlığına bağlı Yabancı Temsilci Kayıt Yasası) kayıtlarını incelediğini belirterek özetle, “Amerika'da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşların görüşmeleri FARA kayıtlarına işlenmektedir. Barkey’le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan. Şimdi, içiniz acıyor mu? Bu hainle görüşmenin neticesi nedir? Pazarlık nedir? Buna sessiz kalacak mısınız?” dedi.

Çavuşoğlu, Altay’a seslenerek, “ABD’nin kayıtlarında var; artık bir şey söylememize de gerek kalmadı. Hiç sinirlenmeye gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerindeki bu tartışma tutanaklarda şöyle yer aldı:

ÇAVUŞOĞLU: Sayın Engin Altay’ın konuşmasında tutanaktan okumak istiyorum: “Şu soruya cevap arıyoruz: Murat Mercan -Neydi o adamın adı?- Henri Barkey'le görüştü mü görüşmedi mi? Görüştüyse neden görüştü? Görüşmediyse bunun ispatlanması gerekiyor.” Bir kere, iddia sahibi iddiasını ispatlar, o bir.

ENGİN ALTAY: Devlet sizsiniz, siz bileceksiniz. Senin büyükelçin.

ÇAVUŞOĞLU: Bu görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ABD Büyükelçimizin 15 Temmuz'un mimarlarından olduğu varsayılan, öngörülen bir hainle görüşmesi hepimizin içini acıtmalı. Bu görüşmeden murat nedir, amaç nedir? Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaptığınız gibi pazarlık süreci başlatıyorsanız bunun adı vatana ihanettir ve Cumhuriyet Halk Partisi buna sessiz kalamaz, kalması beklenemez. Sayın Engin Altay, büyükelçimiz bu Henri Barkey’le görüşmemiştir.

ENGİN ALTAY: Ee, tamam, cevap…

ÇAVUŞOĞLU: Bir saniye efendim, son cümleler. Peki, bu Henri Barkey’le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim?

ENGİN ALTAY: Biliyorum; sen söyle onu.

ÇAVUŞOĞLU: Öğrendiniz mi?

ENGİN ALTAY: Biliyorum.

ÇAVUŞOĞLU: Söylüyorum arkadaşlar: Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, buyurun. (AK PARTİ ve MHP sıralarından “Yuh” sesleri, alkışlar)

ÇAVUŞOĞLU: Şimdi, içiniz acıyor mu? Hayır, içiniz acıyor mu, bir. Bu hainle görüşmenin neticesi nedir? İkincisi pazarlık nedir? Üçüncüsü buna sessiz kalacak mısınız?

ENGİN ALTAY: Evet, biz kalmayız, merak etmeyin.

ÇAVUŞOĞLU: Bakın, ben burada iftira falan atmıyorum. Amerika'da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA’ya kaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz.

CAHİT ÖZKAN: Bravo! FARA’ya bak.

ENGİN ALTAY: Sen şimdi “Büyükelçi görüşmedi.” diyorsun, değil mi?

ÇAVUŞOĞLU: Evet, büyükelçime sordum, “Görüşmedim.” dedi.

ENGİN ALTAY: Ee, ben de Yurter’e soracağım, o da “Görüşmedim.” diyecek, nasıl olacak?

CAHİT ÖZKAN: FARA kaydı var, FARA kaydı.

ÇAVUŞOĞLU: ABD’nin kayıtlarında var; artık bir şey söylememize de gerek kalmadı. Yani kusura bakmayın, sizler sordunuz; ben de cevap veriyorum, gayet medeni bir şekilde, hiçbirinize hakaret de etmedim, konuşurken de sözünüzü kesmedim, hiç sinirlenmeye gerek yok.

14 Temmuz'da Pentagon'daydı

Dışişleri Bakanı'nın Yurter Özcan'ın Barkey ile görüşmesini gündeme getirmesi, CHP ABD Temsilcisi'nin daha önceki temaslarını da akla getirdi. Yurter Özcan, ABD derin devletinin temsilcileri ile sık sık aynı kareye girmiş, FARA'daki kayıtlara göre de darbe girişiminden 1 gün önce Pentagon'a gitmişti. Özcan'ın Pentagon'da kimle görüştüğüne dair açık kaynaklarda yer alan iddialar ise şöyleydi:

CHP, Mayıs 2013’ten itibaren ABD’de önemli ilişkiler kurarken 90’lı yıllarda Türkiye’de siyasi iktidarı belirleyen ARI Hareketi’nin kurucusu Kemal Köprülü’den hem danışmanlık hizmeti almaya hem de Köprülü’nün ABD derin devletinin bir kolu neoconların nüfuzunu kullanmaya başladı.

ARI Hareketi’nin ABD şubesini açan ve neocon kuruluşlarından birisi olan Washington Enstitüsü Türkiye Araştırma Projesi Direktörü Soner Çagaptay’ın asistanlığını yapan Yurter Özcan’ın CHP Temsilcisi olarak atanmasıyla birlikte, CHP’nin neoconlarla flörtü ivme kazandı.

Yurter Özcan’ın CHP ABD Temsilcisi olarak atanmasıyla birlikte önce Soner Çagaptay, ardından Alan Makovsk, CHP’ye hem danışmanlık hizmeti vermeye başladı hem de ABD’de yürütülen lobi faaliyetlerini koordine etmeye başladı.

Cagaptay ve Makovsky’nin CHP’ye danışmanlık hizmeti vermesiyle birlikte kadroya 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Büyükada’da olan Henri Barkey ile BAE’deki suç örgütü elebaşı Sedat Peker’i yönlendiren Michael Rubin de CHP’nin danışman kadrosuna alındı.

Barkey, Rubin, Makovsky ve Çagaptay’ın yönlendirmesiyle hareket eden CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın danışmanlık hizmeti aldığı ve CHP’nin belirlediği politikalara doğrudan müdahale eden isim ise ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi emekli Albay Richard Outzen oldu.

Outzen 15 Temmuz darbe girişiminden 1 hafta önce ABD Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Danışmanı olarak Pentagon Politika Planlama Merkezi'ne atandı. Atanmasından 1 hafta sonra 15 Temmuz olurken, 14 Temmuz 2016 günü Pentagon'un kapalı kapılarının ardında CHP'li temsilcilerle buluştu.

CHP'li temsilcilerin Outzen ile gerçekleştirdiği ilk temas tarihinde Outzen, Pentagon'un Politika Planlama Merkezi'nde görevli bir Albay ve İstihbarat Subayı. 2018 yılına kadar bu görevine devam ediyor ve 2018'de emekliye ayrılıyor.

Outzen, emekliliğinden sonra Ağustos 2018'de ABD Merkezli Yürütülen Suriye Katılımı projesine kıdemli danışman olarak atandı. Şu an, George W. Bush başkanlığı döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan 2008'de Ankara Büyükelçisi atanan James F. Jeffrey'in yardımcısı.

Jeffrey ve Outzen çiftinin ilişkili olduğu en önemli kuruluş, 2013'ten itibaren CHP'yi neoconların arka bahçesi yapan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Çagaptay, Makovsky, Barkey ve Rubin gibi isimlerin faaliyet yürüttüğü Washington Enstitüsü.

CIA merkezlerinin temsilcileri

FARA kayıtlarına göre Özcan'ın 2020'de yüz yüze görüştüğü isimlerden bazıları Alan Makovsky, Max Hoffman, Michael Werz. Üç isim de Washington merkezli Amerikan İlerleme Merkezi'nden. (Center for American Progress – CAP) Merkez, Türkiye karşıtı raporları ve CIA bağlantılarıyla tanınıyor. Özcan'ın 9 Mart 2020'de de gölge CIA olarak adlandırılan Amerikan Dış İlişkiler Konseyi (CFR)'nin tescilli Türkiye düşmanı Steve Cook'la bir araya geldiği belirtiliyor.