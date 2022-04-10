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Siyaset CHP'li isimden olay açıklama: Bu 3 aday çıkarsa kazanamayız
Siyaset

CHP'li isimden olay açıklama: Bu 3 aday çıkarsa kazanamayız

CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adayı olabileceği konuşulan Haşim Kılıç, Zühtü Arslan ve Ali Bardakoğlu ile ilgili "Bu 3 aday da Millet İttifakı’nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 14:04:00 -
CHP'li isimden olay açıklama: Bu 3 aday çıkarsa kazanamayız

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın çıkarılacağı iddiası gündeme oturdu.

Pınar Işık Ardor'un, tv100'de yayınlanan ‘Gündeme Dair’ programında cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Barış Yarkadaş, 'Millet İttifakı'nın Haşim Kılıç'ı aday göstermesi durumunda' seçimi kazanamayacağını söyledi.

"Seçilemezler"

Programda gazeteci-yazar Nihat Genç’in, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını iddiasını gündeme getiren Yarkadaş, “Haşim Kılıç’ın adı 2018’de de konuşuldu, bugünlerde de duyuyorum. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve AYM Zühtü Arslan’ın Millet İttifakı’nın adayı olabileceği konuşuluyor. Bu 3 aday da Millet İttifakı’nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" dedi.

 

 

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