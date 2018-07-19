0553 313 94 23

CHP'li isimden kurultay çıkışı: Baskı yapılıyor

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de Muharrem İnce'ye yakın isimler kurultay için imza kampanyası başlattı. Çalışmalar sürerken CHP PM Üyesi Erdal Aksünger'in "Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:47
CHP'li isimden kurultay çıkışı: Baskı yapılıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıMuharrem İnce'ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışması devam ederken, CHP PM Üyesi Erdal Aksünger'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"MUHARREM İNCE HEPSİNDEN BİR ADIM ÖNDE"

HabertürkTV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Aksünger, Kurultay ile ilgili olarak, ''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, başka adayların da çıkabileceğini aktarırken, ''Muharrem İnce hepsinden bir adım önde'' dedi.

"KURULTAY İÇİN İMZA VERENLERE CİDDİ BASKI VAR"

Aksünger, ''Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GEÇMİŞ YILLARDA DEĞİŞİMİ DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

6 ay önce Şubat ayında MYK'da partinin değişmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Aksünger, Kılıçdaroğlu'nun 2014'te ve 2015'te değişimi desteklediğini hatırlattı.

Ancak son kurultaya sorunlar ile gelindiğini açıklayan Aksünger, son parti meclisi seçimindeMuharrem İnce'nin iyi bir sonuç aldığını ancak delegeye vicdani tercih hakkı bırakılmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 22:47
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Bülent Tezcan
  3. Muharrem İnce

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!
    1. Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!
    2. Düşük tansiyon evde nasıl tedavi edilir?
    3. Trump'ın faiz isyanı! Ne zaman yukarı..
    4. Bademcik taşı nedir?
    5. Bu yiyecekler migrene iyi geliyor!
    6. CHP'li isimden kurultay çıkışı: Baskı..
    7. Süper Lig'de bomba patlayacak! Atiba..
    8. Trump'ın açıklamaları ortalığı..
    9. Trump'tan olay açıklama: Çatlayın!
    10. Tavuk suyu nasıl saklanmalıdır?
    11. Kars’ta silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    12. Trump'tan 'Putin' açıklaması:..
    13. Beşiktaş milli futbolcu için..
    14. Telefon kullanıcılarına kötü haber!..
    15. Yıldız oyuncudan Mesut Özil'e destek:..
    16. Domates turşusu nasıl yapılır?
    17. İfadeler ortaya çıktı! Miraslara..
    18. Münbiç için Türkiye ve ABD'den ortak..
    19. Kızartma yağı tekrar kullanır mı?
    20. Beşiktaş Fabri'nin alternatifini..
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak