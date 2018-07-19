CHP'li isimden kurultay çıkışı: Baskı yapılıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıMuharrem İnce'ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışması devam ederken, CHP PM Üyesi Erdal Aksünger'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"MUHARREM İNCE HEPSİNDEN BİR ADIM ÖNDE"

HabertürkTV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Aksünger, Kurultay ile ilgili olarak, ''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, başka adayların da çıkabileceğini aktarırken, ''Muharrem İnce hepsinden bir adım önde'' dedi.

"KURULTAY İÇİN İMZA VERENLERE CİDDİ BASKI VAR"

Aksünger, ''Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GEÇMİŞ YILLARDA DEĞİŞİMİ DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

6 ay önce Şubat ayında MYK'da partinin değişmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Aksünger, Kılıçdaroğlu'nun 2014'te ve 2015'te değişimi desteklediğini hatırlattı.

Ancak son kurultaya sorunlar ile gelindiğini açıklayan Aksünger, son parti meclisi seçimindeMuharrem İnce'nin iyi bir sonuç aldığını ancak delegeye vicdani tercih hakkı bırakılmadığını açıkladı.